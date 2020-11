Pallone d'Oro 2018, Luka Modric è ormai uno dei punti di forza del Real Madrid da 9 stagioni. Zidane se lo gode, nonostante diverse voci di mercato lo abbiano avvicinato ad altri club, in particolare nell'estate 2018. In quell'occasione fu l'Inter a provare a portarlo in Italia, per rinforzare la squadra all'epoca allenata da Luciano Spalletti. Più recenti invece le voci che lo hanno avvicinato al Milan, che nell'ultima sessione di trasferimenti si è interessato al 36enne del Real, con il contratto in scadenza a fine stagione. E a proposito di Serie A, intervistato dai microfoni di Sky Sport, Modric non ha chiuso la porta a un eventuale futuro in Italia: "Vedremo quello che succederà. Ora sono al Real Madrid, ho ancora un anno di contratto e sono contento di essere qui. Certamente mi piace il calcio italiano, sono cresciuto guardandolo e mi piace tanto. Adesso sono contento a Madrid, ma nel calcio come nella vita non si sa mai cosa possa accadere in futuro".