L'agente del centrocampista francese, il cui contratto con il club inglese scadrà il 30 giugno 2022, non lascia spiragli per un futuro con la maglia dei Red Devils. E sul campione svedese del Milan: "Con Cristiano Ronaldo sarebbe stata una grande coppia"

Cancellata ogni possibilità di dialogo, il futuro di Paul Pogba sarà lontano dal Manchester United. A dichiararlo è il suo agente Mino Raiola ai microfoni di Tuttosport, nel corso di un'intervista nella quale non ha lasciato spiragli per un eventuale rinnovo di contratto. "E' finita", ha tuonato Raiola riferendosi a Pogba, il cui accordo con i Red Devils scadrà il 30 giugno 2022. Gli scenari che si aprono a questo punto sono diversi, visto che lo United dovrà valutare se cedere il calciatore e cercare di monetizzare oppure attendere la naturale scadenza del contratto, goderselo per un altro anno e mezzo, ma perdendolo poi a parametro zero. Per quella che però sarebbe una minusvalenza clamorosa, dal momento che gli inglesi lo acquistarono dalla Juventus nell'estate 2016 per 105 milioni di euro.