Cambierà squadra a gennaio, ma non famiglia. Curioso ma non inedito il caso di Dominik Szoboszlai, 20enne jolly offensivo tra i giovani più interessanti in Europa. Secondo Sky Sport Deutchland, infatti, il talento ungherese è vicino a lasciare il Salisburgo per trasferirsi al Lipsia. Entrambi club della galassia Red Bull, proprietà comune che in passato ha già riservato affari tra le due squadre. Non era accaduto per Erling Haaland un anno fa, stavolta Szoboszlai potrebbe arricchire le operazioni stimate da Transfermarkt sui 100 milioni di euro a partire dal 2010

SZOBOSZLAI VICINO AL LIPSIA: CHIUSURA ENTRO NATALE