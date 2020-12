Il club giallorosso premia Calafiori con il rinnovo di contratto: ufficiale il prolungamento fino al 2025. "Un sogno che si realizza, più bella cosa al mondo non c'è", le parole dell'esterno classe 2002

La Roma blinda Riccardo Calafiori, uno dei gioiellini del club giallorosso che ha firmato il rinnovo fino al 2025. Un premio arrivato dopo le prime, convincenti prestazioni da parte dell'esterno sinistro classe 2002 con la squadra di Fonseca. L'esordio contro la Juventus, nell'ultima giornata dello scorso campionato. Poi le due partite giocate in Europa League, con tanto di gol spettacolare contro lo Young Boys. Contro il Bologna qualche minuto per collezionare anche la prima presenza stagionale in Serie A. Poche apparizioni, sufficienti però per convincere la Roma a prolungargli il contro. Accordo annunciato dal club giallorosso sul proprio sito ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Riccardo Calafiori ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025", si legge sul comunicato.

Calafiori: "Un sogno che si realizza, non c'è cosa più bella" leggi anche Calafiori: dopo il primo gol ecco il rinnovo Dopo la firma, Calafiori ha condiviso tutta la sua gioia con queste parole: "Il rinnovo significa tantissimo per me, penso significhi molto per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma e che sogna un giorno di diventare calciatore della Prima Squadra. Sembra che io ci sia riuscito e forse ancora non me ne rendo conto. Cosa più bella al mondo non c’è”, ha dichiarato il classe 2002 al sito ufficiale del club giallorosso.