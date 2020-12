Accordo in dirittura d'arrivo tra Genoa e Lazio per il passaggio in rossoblù del difensore Vavro: il giocatore sarà mercoledì a Genova, dove il 31 sosterrà le visite mediche. Operazione in prestito con diritto di riscatto

Ballardini aveva parlato di "squadra da aggiustare". Neanche il tempo di dare il via ufficiale alla finestra invernale di calciomercato e l'allenatore rossoblù è stato subito accontentato con il primo rinforzo. Il Genoa, infatti, ha in pugno Denis Vavro . L'accordo con la Lazio è ormai in dirittura d'arrivo: l'operazione dovrebbe definirsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. In attesa della fumata bianca, il difensore arriverà mercoledì a Genova per poi sottoporsi alle visite mediche il 31 dicembre.

I numeri di Vavro con la Lazio

Acquistato come giovane promettente nell'estate 2019, per poco più di 10 milioni, il centrale slovacco ha faticato fin qui a imporsi in Serie A. Nella scorsa stagione ha sempre giocato in Europa League (avventura terminata ai gironi) e disputato sole 11 partite in campionato, per un minutaggio totale di 318 minuti. Una sola gara disputata dall'inizio alla fine: quella a Marassi contro il Genoa, paradossalmente uno degli stadi che 'conosce meglio' in Italia. Sempre lì, ma contro la Samp, ha inoltre raccolto quei soli 31 minuti che l'hanno visto protagonista quest'anno. Proprio da Genova cercherà ora di riscattarsi e dimostrare il suo valore.