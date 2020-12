I bianconeri vicini a chiudere per il centrocampista in scadenza di contratto a giugno: Portanova dovrebbe essere la contropartita scelta dai rossoblù, che potrebbero comunque contare ancora sul centrocampista classe 2001 che resterebbe in prestito in Liguria

Portanova nell'affare Rovella

L'operazione che dovrebbe portare Rovella alla Juve accontenterebbe un po’ tutti: il ragazzo in primis, ma anche il Genoa che non perderebbe il calciatore a parametro zero e lo avrebbe ancora a disposizione, visto che i bianconeri con ogni probabilità lo lasceranno in prestito in rossoblù, resta da capire se per 6 o 18 mesi. Juve inoltre che è pronta a mettere sul piatto una contropartita tecnica: il Genoa non ha ancora deciso, ma il nome preferito dal club rossoblù è quello di Manolo Portanova, centrocampista classe 2000 che in questa stagione vanta due presenze in Serie A con la Juve. Portanova, inoltre, che è figlio d’arte: il padre Daniele, difensore, ha giocato anche nel Genoa nel corso della sua carriera.