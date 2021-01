12/16 ©Getty

SIMAKAN (STRASBURGO): dopo il tentativo non andato a buon fine nelle ultime ore della scorse sessione di mercato, il Milan prepara un nuovo assalto al difensore classe 2000 dello Strasburgo, individuato come il profilo giusto – per età e qualità – per rinforzare il reparto difensivo di Pioli per il presente e anche per il futuro.