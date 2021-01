La squadra di Juric cerca un centrocampista: piace il 27enne della Fiorentina, cercato anche da Bologna, Cagliari e Torino. Tanti giocatori viola obiettivi di mercato: il Cagliari chiede Pulgar, per Kouame è corsa Torino-Verona, il Marsiglia continua a premere per Lirola. Intanto è definito l'arrivo di Maleh a Firenze a giugno IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO Condividi:

Il Verona sta provando a regalare a Juric il centrocampista Alfred Duncan. Sul 27enne della Fiorentina, acquistato un anno fa per 16 milioni di euro ma poco impiegato in questa stagione in viola (quattro presenze in campionato con 161 minuti giocati), ci sono però anche il Bologna e soprattutto il Cagliari, allenato da Eusebio Di Francesco che con il classe 1993 ha già lavorato a Sassuolo. Alla finestra anche il Torino, che ha nel mirino l'attaccante della Fiorentina Christian Kouame e ha provato negli scorsi giorni a valutare la formula giusta anche per il centrocampista ghanese. In alternativa a Duncan il Verona valuta anche Mehdi Bourabia del Sassuolo.

Non solo Duncan: proposte per Pulgar, Kouame e Lirola leggi anche Il calcio ricorda Astori: oggi avrebbe 34 anni Anche il Cagliari guarda con interesse al centrocampo della Fiorentina: oltre al sondaggio per Duncan, il club sardo - che ha perso per lungo tempo Rog a causa della rottura del crociato - ha chiesto ai viola anche Erick Pulgar. Il club toscano al momento non sembra però intenzionato a lasciar partire il cileno ex Bologna. Tra i giocatori più cercati nella Fiorentina c'è Kouame: oltre al Torino, sull'attaccante classe 1997 (una rete in 14 presenze) c'è anche lo stesso Verona. Entrambi i club sarebbero disposti ad acquistarlo a titolo definitivo, ma la Fiorentina non ascolterà offerte almeno fino a lunedì. Complici il ritorno di Cutrone al Wolverhampton e lo stop per Ribery, Prandelli ha a disposizione solo l'ex Genoa e Vlahovic in attacco per la sfida di domenica (ore 18) al Franchi contro il Cagliari. Su Kouame ha chiesto informazioni anche l'Olympique Marsiglia, che intanto insiste per portare il terzino viola Pol Lirola in Ligue 1.