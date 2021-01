Inter, il mercato ora è fermo: ecco perché

Il club nerazzurro punta a trovare una sistemazione per Pinamonti ed Eriksen. Il giovane attaccante italiano sondato da Benevento e Bologna, per il danese al momento non ci sono offerte. Complicato il ritorno al Tottenham: all'Inter percepisce un ingaggio più alto del tetto salariale massimo fissato dagli Spurs

Un avvio lento, quello del calciomercato invernale 2021 per l'Inter. Il club nerazzurro è infatti in attesa di studiare eventuali operazioni in entrata e punta prima a sfoltire l'organico. Al momento però per Andrea Pinamonti e Christian Eriksen, i due principali profili in uscita, si stanno concretizzando solo timidi sondaggi. Su Pinamonti ci sono Benevento e Bologna mentre per Eriksen non ci sono ancora offerte vere e proprie. L'ultima idea porterebbe a un possibile ritorno in prestito al Tottenham, dove Mourinho lo accoglierebbe a braccia aperte. L'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio percepito dal danese all'Inter, pari a 7 milioni di euro (bonus esclusi) e ben più alto del tetto salariale fissato dagli Spurs. Una possibile svolta nell'affare, se non dovessero esserci novità, potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato ma solo con la partecipazione dell'Inter al pagamento dell'ingaggio.