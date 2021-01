Non c'è solo il nome di Nicolò Rovella, operazione che resta in chiusura, nei dialoghi di mercato tra Juventus e Genoa. Il club bianconero ha infatti preso informazioni sulle intenzioni dei rossoblù liguri sul futuro di Gianluca Scamacca, attaccante oggi in prestito secco in Liguria dal Sassuolo. Al momento la Juve non ha ancora avuto un approccio ufficiale per studiare l'eventuale formula e valutazione per il centravanti 21enne. Domenica sera allo Stadium si gioca però Juventus-Sassuolo e la partita potrebbe essere un'occasione per parlare del futuro di Scamacca, due gol e un assist in 13 partite di campionato con il Genoa (insieme a quattro gol in due partite di Coppa Italia). Per lasciare andare via Scamacca il Genoa chiederebbe un indennizzo o una contropartita tecnica.