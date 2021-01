Grandi manovre in corso in casa rossonera. Nonostante il primo posto in classifica, il Milan continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa, con le priorità che al momento riguardano la difesa e il centrocampo anche se qualcosa inizia a muoversi anche in attacco. La prima scelta per il reparto difensivo resta Simakan dello Strasburgo, e in casa rossonera aumenta la fiducia per riuscire ad arrivare alla fumata bianca: in Francia nelle ultime ore parlano di un infortunio per il difensore, ma da quanto filtra potrebbe trattarsi di un problema più "diplomatico", una forzatura (il calciatore non vorrebbe più scendere in campo con lo Strasburgo) per provare ad arrivare il prima possibile alla conclusione positiva dell’affare. Il Milan ovviamente valuterà con attenzione se l’infortunio è reale o meno e nel caso poi valutare l’entità, ma al momento Simakan – che spinge per andarsene – è più vicino, con tutte le parti in causa al lavoro per provare a limare le distanze e arrivare così alla fumata bianca. Milan che, in caso di mancato arrivo di Simakan, ha individuato il piano B in Fikayo Tomori, classe 1997 del Chelsea, calciatore che piace alla dirigenza rossonera.