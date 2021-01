Sono giorni importanti per la Roma, con il nuovo direttore generale Tiago Pinto che sarà presentato mercoledì. Uno dei compiti più delicati saranno i rinnovi, a partire da quello di Henrikh Mkhitaryan, il giocatore più in forma dei giallorossi. La dirigenza ha già una base di accordo con l’armeno che scade quest’anno, in cui c’è un’opzione che permette al giocatore di liberarsi. Una situazione simile a quella di Mohamed Salah, che alla fine decise di non restare alla Fiorentina perché al momento del riscatto aveva ottenuto la possibilità di avere l’ultima parola. La Roma preferirebbe evitare una possibilità del genere e per questo vorrebbe eliminarla dall’accordo per non rischiare di perdere a zero Mkhitaryan qualora volesse andar via al termine della stagione.