Il club nerazzurro ha deciso: non cederà il 'Papu' a un'altra squadra italiana di alta classifica. Gomez, quindi, potrebbe trasferirsi all'estero visto che, al momento, non prende in considerazione offerte di società di Serie A medio-piccole

Il 'Papu' Gomez è uno dei grandi nomi al centro di questa sessione di mercato, in queste settimane dovrà delinearsi il futuro del fantasista argentino. Il giocatore classe 1988, ormai da qualche settimana stabilmente fuori dai piani di Gian Piero Gasperini, potrebbe lasciare il campionato italiano e trasferirsi all'estero. L'Atalanta, infatti, ha posto il veto per una sua cessione a qualsiasi altro club italiano di alta classifica. I nerazzurri preferirebbero quindi non rinforzare nessuna delle dirette concorrenti per le posizioni valide per la qualificazione alla prossima Champions League. Diverso, invece, il discorso se a presentarsi alla porta dell'Atalanta fosse un club di medio-bassa classifica. Al momento, però, queste offerte non verrebbero prese in considerazione dal giocatore argentino, che vorrebbe una big.