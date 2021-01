I granata lunedì presenteranno l'offerta ufficiale per il centrocampista, che ha già giocato a Torino in passato. Il Parma non è così convinto di lasciarlo partire, ma deve fare i conti con la volontà del calciatore che spinge per il trasferimento

Un pressing continuo e sempre più insistente per provare a regalare a Marco Giampaolo Jasmin Kurtic . Il Torino ha infatti individuato nel centrocampista del Parma il profilo giusto per rinforzare la rosa e, dopo il trasferimento di Meité al Milan, i granata sperano di riuscire presto a chiudere l’operazione. La trattativa infatti va avanti da giorni e dopo una prima offerta di 3 milioni di euro più 1 di bonus, il direttore sportivo Davide Vagnati è pronto a ritoccare la proposta – portandola a 4 milioni fissi – per provare a convincere il Parma. Il giorno giusto per arrivare alla fumata bianca potrebbe essere lunedì , quando il Torino presenterà ufficialmente la proposta al club emiliano: col giocatore invece l’accordo è già stato raggiunto per un contratto due anni e mezzo .

Kurtic spinge per il ritorno al Torino

Il Parma non è così convinto di cedere Kurtic, ma deve fare i conti la volontà del giocatore che sta facendo pressione affinché il suo trasferimento al Torino vada presto in porto. 16 presenze (15 in Serie A, una in Coppa Italia) e due gol fino a questo momento della stagione, il centrocampista sloveno classe 1989 – ex tra le altre di Palermo, Sassuolo, Atalanta, Fiorentina e Spal – spinge dunque per tornare a indossare la maglia granata, squadra dove ha giocato per sei mesi – da gennaio a giugno 2014 – in passato.