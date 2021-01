Il centrocampista è arrivato alla clinica La Madonnina, pronto ad iniziare la sua avventura in rossonero. Dopo le visite mediche, firmerà il contratto con il Milan: Meité arriva dal Torino in prestito con diritto di riscatto ed è il primo rinforzo nel mercato di gennaio per Pioli

L'avventura di Soualiho Meité al Milan è iniziata. Il centrocampista francese classe '94, già a Milano nella serata di giovedì 14 gennaio, nella mattinata di quest'oggi - venerdì 15 gennaio - è arrivato alla clinica La Madonnina dove ha iniziato le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con il club rossonero, che arriverà subito dopo.

La formula dell'arrivo

Già nei primi giorni di questo mercato invernale Meité era stato individuato dal Milan come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Il francese, che in questa prima parte di stagione con il Torino ha collezionato 14 presenze segnando anche 1 gol e servendo 1 assist, arriva in rossonero in prestito a 500mila euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più 500 mila euro di bonus.