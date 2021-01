Sull'arrivo di Mandzukic , Maldini non ha dubbi: "Conosciamo bene il suo carattere, abbiamo avuto occasione di parlare con lui. Abbiamo contatti continui con l'allenatore che deve dare l'ok per operazioni di questo tipo ma la decisione finale è sempre della società. Quelli che hanno giocato lo sanno, non c'è bisogno nel calcio solo di bravi ragazzi, non che Mario non lo sia, ma c'è bisogno di gente determinata in campo ".

"Tomori? Abbiamo cercato di prenderlo anche in estate"

Un'altra trattativa in dirittura d'arrivo è quella che porterebbe Tomori dal Chelsea al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Maldini ha confermato l'esistenza di questa possibile operazione: "In questo mercato le cose si possono non fare anche per un dettaglio che manca. E' un mercato dinamico, ma è normale che se seguiamo Tomori e abbiamo cercato di prenderlo anche l'estate scorsa è perchè abbiamo visto in lui qualche caratteristica che pensiamo sia giusta per completare il nostro reparto difensivo".