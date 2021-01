I giallorossi superano la Juventus per l’esterno del Dallas, dopo l’offerta da oltre 7 milioni presentata al club statunitense. Pronto per il giocatore un contratto da quattro anni e mezzo a 700 mila euro di ingaggio più bonus

Un altro colpo di scena, l'ennesimo di questa storia di mercato, cambia il destino del futuro italiano di Bryan Reynolds. Se inizialmente il giocatore sembrava infatti destinato alla Juventus, con un passaggio intermedio a Benevento, alla fine dovrebbe essere la Roma a spuntarla, grazie all'accelerazione decisiva impressa alla trattativa dall'ultimo rilancio giallorosso, che ha offerto al Dallas una cifra di poco superiore ai 7 milioni di euro. Una soluzione, quella giallorossa, preferita sia dal club statunitense per i rapporti con i giallorossi, sia dallo stesso Reynolds, che alla Roma troverebbe un sistema di gioco ideale per le sue caratteristiche e non dovrebbe passare per il confino al Benevento. Lunedì potrebbe essere la giornata giusta per la chiusura dell’operazione. Per lo statunitense pronto un contratto di quattro anni e mezzo a 700 mila euro più bonus di ingaggio.