MARKO MARIN. Non va così bene, invece, l'esperimento che la Viola intraprende successivamente con il trequartista tedesco. Preso in prestito dal Chelsea nell'estate 2014, il giocatore resta in Italia appena sei mesi prima di iniziare un'altra avventura in prestito all'Anderlecht. Non scende mai in campo in Serie A, mentre trova spazio in quattro occasioni in Europa League, dove segna le sue due uniche reti con la maglia della Fiorentina