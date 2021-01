Il Siviglia è in piena corsa per un posto in Champions League, obiettivo stagionale per la squadra di Julen Lopetegui che al momento è quinta ma ha gli stessi punti del Villarreal che la precede. Per questo un rinforzo a gennaio potrebbe far comodo e in tal senso Monchi sta considerando tra gli altri anche Alejandro Gomez. Al momento non ci sono stati ancora contatti approfonditi per il Papu con l’Atalanta ma è una delle opzioni nella mente del direttore sportivo, che ha potuto ammirare le prodezze dell’argentino da vicino quando era alla Roma.