Crotone, offerta per Junker del Bodø/Glimt

I rossoblù trattano l’attaccante campione di Norvegia che a settembre segnò a San Siro nei preliminari di Europa League. Il Bodø/Glimt non vuole cederlo ma il Crotone spinge sulla volontà del giocatore che desidera un’avventura in Italia

Il Crotone è all'ultimo posto ma la salvezza non è così lontana e può passare anche in questi giorni di mercato che restano. Per questo, i rossoblù hanno intenzione di rinforzare il reparto d'attacco e lo vogliono fare con Kasper Junker, giocatore norvegese classe 1994 di proprietà del Bodø/Glimt. Junker ha già dato la propria disponibilità al trasferimento, mentre il club invece sta facendo resistenza per evitare la cessione. Il Crotone però spinge per raggiungere un accordo, forte anche della volontà dell'attaccante.