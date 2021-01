11/13

MATTIA ZACCAGNI: 0 mln €



Qualcuno l'ha scoperto soltanto dopo il gol in rovesciata contro lo Spezia. Non il Verona, che nel 2013 lo scova nel Bellaria e lo inserisce nelle sue giovanili, facendogli fare esperienza al Venezia e al Cittadella. Nel 2015 l'esordio in A, la stagione 2019-20 è quella in cui si rivela (dopo le buone annate in B), in quella attuale la consacrazione, con tanto di convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini