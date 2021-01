Kevin Malcuit è pronto per una nuova avventura in Italia. Il terzino francese del Napoli, che in azzurro in questa stagione ha collezionato appena due spezzoni di gare per un totale di 31' minuti in campo, nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. La società viola, infatti, ha chiuso per il classe '91 che arriverà a Firenze in prestito secco. Già fissate le visite mediche, che si svolgeranno nella mattinata di mercoledì 27 gennaio. Poi Malcuit firmerà il contratto con il suo nuovo club: dopo Kokorin in attacco, Prandelli si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo anche per la difesa.