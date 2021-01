La sua esperienza italiana era cominciata con la maglia della Juventus. Ora Fernando Llorente ritrova i colori bianconeri, ma con l' Udinese , che l'ha acquistato dal Napoli in queste battute finali del mercato invernale. Un rinforzo d'esperienza, per Luca Gotti (il prossimo 26 febbraio compirà 36 anni), che va a colmare il vuoto lasciato da Kevin Lasagna che invece è passato al Verona . L'attaccante spagnolo, come si legge nel comunicato ufficiale dei friulani, ha firmato un contratto di un anno e mezzo fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 32.

La carriera di Fernando Llorente

Llorente si forma calcisticamente nel vivaio dell'Athletic Bilbao con cui debutta in Liga nel 2005 e diventa una colonna della squadra in cui continuerà a militare fino al 2013. Approda quindi alla Juventus dove resta per poco più di due stagioni segnando 27 gol in 92 partite tra competizioni nazionali ed europee conquistando 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa oltre a disputare una finale di Champions League nel 2015. Ritorna, poi, in Spagna, al Siviglia; l'esperienza andalusa dura un anno: Llorente, infatti, nel 2016 vola in Premier allo Swansea e l'anno successivo si trasferisce al Tottenham. Nell'estate 2019 torna in Serie A e accetta la chiamata del Napoli con cui fino ad ora è sceso in campo 29 volte con 4 gol realizzati e vincendo la Coppa Italia 19/20.