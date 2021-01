Ufficiale l'arrivo del laterale offensivo classe 2001 dell'Olympique Marsiglia: con la prima squadra dei francesi aveva messo insieme 26 presenze tra Ligue 1, coppe nazionali e Champions League. Sarà aggregato all'Under 23 ma spera di conquistare la fiducia di Pirlo. Drogba il suo idolo, agli allenamenti arrivava in minicar. All'OM va Tongya TRATTATIVE LIVE - TABELLONE - VIDEO E ULTIME NEWS Condividi:

Marley Akè è un nuovo giocatore della Juventus. L'arrivo del 20enne francese dall'Olympique Marsiglia, che aveva sostenuto le visite mediche nella giornata di mercoledì, è stato ufficializzato dal club bianconero con un comunicato. "Juventus Football Club S.p.A. - si legge - ha perfezionato con la società Olympique de Marseille SASP i seguenti accordi: acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marley Aké a fronte di un corrispettivo di 8 milioni di euro, pagabile in tre esercizi; cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Tongya a fronte di un corrispettivo di 8 milioni di euro pagabile in tre esercizi". La trattativa produrrà una plusvalenza nelle casse dei club, precisata in coda alla nota ufficiale: "Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 8 milioni di euro". Akè, laterale offensivo, ha firmato con la Juventus un contratto di quattro anni e mezzo, con scadenza al 30 giugno 2025. Tongya, centrocampista del 2002, lascia la Juventus dopo 11 anni e un percorso che l'ha portato a esordire tra i professionisti con l'Under 23, mettendo insieme 10 presenze quest'anno in Serie C.

Chi è Marley Aké approfondimento 10 anni fa Barzagli alla Juve, dove sono gli altri Aké si aggregherà inizialmente all'Under 23 bianconera. Il calciatore nato il 5 gennaio 2001 a Béziers lascia così il Marsiglia dopo 26 presenze in un anno e mezzo con la prima squadra tra Ligue 1, coppe nazionali e quattro apparizioni in Champions League, tutte da subentrante. Molto apprezzato dal suo allenatore André Villas Boas, che dopo averlo testato nella stagione 2018/2019 nella squadra B dell'OM lo ha lanciato in campionato con buona regolarità, Aké saluta Marsiglia dopo due stagioni e mezzo. L'Olympique era però nel suo destino: Marley è un tifoso de Les Phocéens. "Prima andavo allo stadio con mio padre e mio zio" raccontava nella prima intervista ufficiale ai microfoni del club. Con un idolo mai rinnegato: Didier Drogba. Il primo club a credere in lui è stato però il Montpellier, club a pochi chilometri dalla sua città natale. Dopo tre anni al Béziers per lui si sono poi aperte le porte del Marsiglia. Dove si è messo in luce in campo, grazie alla sua rapidità nei movimenti e all'abilità nel dribbling unite alla velocità nell'inserimento, e fuori, con senso dell'umorismo e la capacità di farsi volere bene dai compagni.



La firma di Aké con la Juventus - juventus.com

Di corsa sulla fascia, in strada con l'auto elettrica Difficile fosse altrimenti per chi ama andare controcorrente. Come quando si tratta di presentarsi al Centre de Formation di Marsiglia. I compagni lo raggiungevano con auto di lusso, Aké si recava agli allenamenti con una macchinina elettrica di colore rosso, che non passava certo inosservata. "Non sono ancora riuscito a prendere la patente per gli impegni tra campo e maturità scolastica, la minicar fa parecchio rumore ma mi è molto utile" ci scherzava su Marley a febbraio 2020. Lo faceva anche Dimitri Payet, stella dell'OM che definiva la macchinina "una lavatrice più che un trattore. Mentre si allena gli lava anche i vestiti".