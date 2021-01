Prime immagini in bianconero per il classe 2001, che dovrebbe inizialmente aggregarsi alla formazione Under 23: "Sono orgoglioso di annunciare la mia firma con la Juventus, un onore far parte di questo club storico". Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nantes

La Juventus ha ufficialmente chiuso il suo primo acquisto in questo mercato di gennaio: si tratta di Abdoulaye Dabo , giovane centrocampista classe 2001 che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nantes. Il calciatore aveva effettuato le visite mediche al J Medical nella giornata di lunedì, prima di apporre la firma sul contratto che dà il via alla sua nuova avventura bianconera.

"Orgoglioso di firmare con la Juventus"

Prime immagini con la maglia della Juventus per il giovane centrocampista, che dovrebbe essere inizialmente aggregato alla formazione Under 23 allenata da Lamberto Zauli. Il calciatore francese ha affidato al proprio profilo Instagram anche le prime sensazioni su questa nuova avventura: "Molto orgoglioso di annunciare la mia firma con la Juventus. È un onore per me entrare a far parte di questo grande club storico e spero di poter onorare la loro fiducia in campo d'ora in poi. Grazie a chi mi segue e crede in me, il meglio deve ancora venire. Forza Juve. Fino alla fine".