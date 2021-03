Se da una parte la formazione allenata da Andrea Pirlo è concentrata sul campo, con un tentativo di rimonta in campionato e il ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto che si avvicina, dall'altra la società bianconera è sempre al lavoro per rinforzare la rosa anche in vista delle prossime stagioni. In quest'ottica, nel pomeriggio di mercoledì, la Juventus ha acquistato Weston McKennie a titolo definitivo dallo Schalke 04. Il centrocampista statunitense, arrivato la scorsa estate dal club tedesco in prestito oneroso (3.5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 18.5, ha convinto la società bianconera grazie alle 5 reti realizzate fin qui in 31 presenze e a tante ottime prestazioni fornite in diverse posizioni del campo. La Juventus, in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha spiegato i dettagli dell'operazione.