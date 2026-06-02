Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Milan, le news sul nuovo allenatore: restano i nomi di Slot e Glasner, sfuma Jaissle

Calciomercato

Il Milan continua a guardare all'estero per la figura dell'allenatore per la prossima stagione. Dopo l'addio al Crystal Palace Glasner è uno dei profili che più intrigano la proprietà. Fra i nomi sul taccuino rossonero anche quello di Slot, che si è appena separato dal Liverpool. Si è defilato invece Jaissle, allenatore dell'Al-Ahli, dallo stipendio irraggiungibile. Sullo sfondo resta sempre la figura di Ragnick, attuale ct dell'Austria in procinto di partecipare al Mondiale

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

In attesa di definire il nuovo assetto societario il Milan lavora anche sul fronte della guida tecnica della squadra dopo la separazione con Max Allegri, la cui risoluzione di contratto è attesa ad ore. La novità delle ultime ore riguarda un primo, concreto approccio con Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, sponsorizzato da Ralf Rangnick, si conferma come uno dei primissimi nomi sulla lista dei desideri. Il club ha registrato i primi contatti per sondare la disponibilità dell'austriaco e capire la fattibilità dell'operazione.

Parallelamente, il Milan tiene calda anche la pista che porta ad Arne Slot. Il profilo dell'ex allenatore del Liverpool non ha affatto perso quota e viene gestito in parallelo a quello di Glasner. Non è da escludere il profilo dell'allenatore olandese, che sta comprendendo se ripartire subito e aprire un nuovo capitolo dopo l'esonero dal Liverpool: due opzioni di spessore internazionale che la dirigenza rossonera vuole continuare a valutare prima della scelta definitiva.

Sembra invece sfumare la pista che portava a Matthias Jaissle, altro pupillo di Ralf Rangnick, attualmente sotto contratto con l'Al-Ahli, dove resterà anche la prossima stagione

Approfondimento

Allegri, pronta la risoluzione col Milan: poi incontra Manna

Milan-Leao separati in casa ma non adesso

Sempre più lontano dal Milan è Rafa Leao. Dopo le parole di addio pronunciate a fine stagione il portoghese, attraverso i suoi agenti sta cercando soluzioni per andare via ma al momento la prospettiva di un trasferimento in Turchia, con Fenerbhace e Galatasaray alla finestra, non sembra essere concreta. Impossibile al momento capire anche la valutazione che il Milan stesso fa del giocatore mancando una figura di direttore sportivo che possa interloquire con eventuali società interessate. Nelle prossime settimane la situazione dovrebbe chiarirsi in modo definitivo

Approfondimento

Talento e capricci, l’occasione persa di Leao

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 2 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Kovar se parte Milinkovic. Idee Gila e Valincic

napoli

In caso di partenza di Milinkovic-Savic, al Napoli piace Matej Kovar per la porta. Come vice Di...

Juve su Brahim Diaz. Idee Dibu Martinez o Vicario

Calciomercato

Movimenti a largo raggio per la Juve che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima...

Inter, prima offerta per Palestra (ma non basta)

Calciomercato

L'Inter ha presentato la sua prima offerta per Palestra, ma l'Atalanta al momento chiede di più....

Juve, incontro Vlahovic e contatti per Kolo Muani

Calciomercato

Il club bianconero ha in programma un ultimo incontro con Dusan Vlahovic per discutere del...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE