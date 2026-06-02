Il Milan continua a guardare all'estero per la figura dell'allenatore per la prossima stagione. Dopo l'addio al Crystal Palace Glasner è uno dei profili che più intrigano la proprietà. Fra i nomi sul taccuino rossonero anche quello di Slot, che si è appena separato dal Liverpool. Si è defilato invece Jaissle, allenatore dell'Al-Ahli, dallo stipendio irraggiungibile. Sullo sfondo resta sempre la figura di Ragnick, attuale ct dell'Austria in procinto di partecipare al Mondiale

In attesa di definire il nuovo assetto societario il Milan lavora anche sul fronte della guida tecnica della squadra dopo la separazione con Max Allegri, la cui risoluzione di contratto è attesa ad ore. La novità delle ultime ore riguarda un primo, concreto approccio con Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, sponsorizzato da Ralf Rangnick, si conferma come uno dei primissimi nomi sulla lista dei desideri. Il club ha registrato i primi contatti per sondare la disponibilità dell'austriaco e capire la fattibilità dell'operazione.

Parallelamente, il Milan tiene calda anche la pista che porta ad Arne Slot. Il profilo dell'ex allenatore del Liverpool non ha affatto perso quota e viene gestito in parallelo a quello di Glasner. Non è da escludere il profilo dell'allenatore olandese, che sta comprendendo se ripartire subito e aprire un nuovo capitolo dopo l'esonero dal Liverpool: due opzioni di spessore internazionale che la dirigenza rossonera vuole continuare a valutare prima della scelta definitiva.

Sembra invece sfumare la pista che portava a Matthias Jaissle, altro pupillo di Ralf Rangnick, attualmente sotto contratto con l'Al-Ahli, dove resterà anche la prossima stagione