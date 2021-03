Il portiere ha raccontato le sue sensazioni in un’intervista al Guardian: "Si dice che alla mia età il declino arriva tutto in una volta, da un momento all'altro, ma non ci credo. Di certo non avrei mai immaginato di giocare così a lungo"

Gianluigi Buffon è un giocatore senza tempo. Non solo perché le sue prodezze verranno ricordate e tramandate, ma perché ancora oggi è in campo, dimostrandosi all’altezza nonostante i 43 anni compiuti lo scorso gennaio. "Nella mia testa c'è davvero un limite massimo – ha ammesso il portiere in un’intervista al Guardian – che è giugno 2023. Veramente non andrei oltre. Ma potrei anche decidere di smettere dopo i prossimi quattro mesi. Si dice che alla mia età il declino arriva tutto in una volta, da un momento all'altro. Ma non ci credo. Le sensazioni che ho adesso non mi fanno pensare che ci possa essere un crollo all'improvviso. Di certo non avrei mai immaginato di giocare così a lungo. Penso che sia una bella storia". D’altronde, sarebbe stato impossibile dire di no alla Juventus: "Credo molto nel destino. Quando mi hanno proposto di tornare, mi sono detto: 'Madonna!'. Un'ultima grande storia da scrivere".