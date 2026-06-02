C’è anche il nome di Gianluca Mancini nella lista dei difensori che l’Inter ha nel mirino per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il centrale della Roma infatti non ha ancora rinnovato con i giallorossi e l'Inter è alla finestra: l'accordo attuale tra Mancini e la Roma scade a giugno 2027, la situazione è al momento in stand-by e allora l’Inter resta vigile in attesa di possibili sviluppi, pronta a inserirsi nel caso non dovesse arrivare il rinnovo. Resta comunque aperto il discorso che porterebbe a Solet dell’Udinese, altro giocatore (così come Mancini) su cui c’è piena condivisione con Chivu. Mancini o Solet, dunque: l'Inter vuole uno di questi due difensori.

Approfondimento Da Chivu a Palestra e Solet: l'Inter che verrà