Inter, anche Mancini per la difesa. Dumfries, sempre più Real. La strategia per Palestrainter
I nerazzurri seguono con interesse la trattativa per il rinnovo di contratto tra Gianluca Mancini e la Roma, pronti a inserirsi nel caso non si arrivasse all'accordo. Sempre viva anche la pista Solet, mentre per arrivare a Palestra si pensa all'inserimento di Cocchi come possibile contropartita. Dumfries sempre più vicino al Real Madrid
C’è anche il nome di Gianluca Mancini nella lista dei difensori che l’Inter ha nel mirino per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il centrale della Roma infatti non ha ancora rinnovato con i giallorossi e l'Inter è alla finestra: l'accordo attuale tra Mancini e la Roma scade a giugno 2027, la situazione è al momento in stand-by e allora l’Inter resta vigile in attesa di possibili sviluppi, pronta a inserirsi nel caso non dovesse arrivare il rinnovo. Resta comunque aperto il discorso che porterebbe a Solet dell’Udinese, altro giocatore (così come Mancini) su cui c’è piena condivisione con Chivu. Mancini o Solet, dunque: l'Inter vuole uno di questi due difensori.
Approfondimento
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Cocchi per arrivare a Palestra?
Mentre si guarda attorno per un centrale, l’Inter non molla la pista Palestra per la fascia destra. I nerazzurri potrebbero provare a inserire delle contropartite per avvicinarsi ai 50 milioni più bonus richiesti dall’Atalanta (al momento l'Inter ha offerto 40 più bonus): un nome è quello di Matteo Cocchi, classe 2007 che nell’ultima stagione ha debuttato in prima squadra con Chivu. In ogni caso l’Inter spingerà ancora per arrivare a Palestra, provando ad assicurarsi anche la preferenza del giocatore in modo da evitare eventuali tentazioni inglesi. Un discorso, quello di Palestra, che si lega all'ormai probabile addio di Dumfries: il Real Madrid pare aver scelto, punta con decisione l’olandese e l'Inter aspetta solo che nei prossimi giorni le Merengues esercitino la clausola da 20 milioni.