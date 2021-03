Secondo Marca, il Real aspetta una risposta definitiva sul prolungamento del contratto di Sergio Ramos entro fine marzo: il legame con il capitano è in scadenza a giugno 2021 e le merengues hanno offerto il rinnovo di un anno con opzione per il secondo L'ULTIMA DEL REAL NELLA LIGA: 1-1 CON LA REAL SOCIEDAD Condividi:

C'è una deadline per il rinnovo del contratto di Sergio Ramos con il Real Madrid. Lo assicura Marca, spiegando come l'offerta fatta dal club al suo capitano per prolungare il legame oggi in scadenza a giugno 2021 sia valida fino a fine marzo. Il rapporto tra Ramos e la dirigenza delle merengues, sottolinea il giornale, è tornato cordiale e il rinnovo ora sembra più vicino. Florentino Perez, presidente del Real, ha offerto un anno in più di contratto al difensore, con opzione di rinnovo per il secondo. La palla adesso è tra i piedi di Sergio Ramos, che in caso di rifiuto porterebbe il club a percorrere altre strade.

Due incontri con Florentino negli scorsi giorni approfondimento Corte Ue, per Real e Barça aiuti di Stato illeciti La notizia è stata diffusa in Spagna alla vigilia del derby che il Real Madrid dovrà giocare domenica 7 marzo alle 16:15 contro l'Atletico di Simeone, primo in classifica della Liga. Marca ricorda anche come Sergio Ramos e la dirigenza si siano confrontati due volte negli ultimi giorni: prima in occasione della visita di Florentino Perez alla squadra, alla vigilia della trasferta di Champions League sul campo dell'Atalanta, poi al centro sportivo di Valdebebas prima della partita contro la Real Sociedad. In entrambi i casi, però, la questione rinnovo non è stata toccata e il presidente si è limitato a chiedere informazioni sulle condizioni di Ramos, operato al menisco del ginocchio sinistro a inizio febbraio.