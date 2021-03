Rinnovo Pellegrini, appuntamento a fine stagione

La Roma pensa al campionato e al percorso in Europa League, ma guarda anche al futuro. In programma c'è infatti il rinnovo di Lorenzo Pellegrini , il cui contratto è in scadenza a giugno 2022. E ora c'è anche l'appuntamento: Tiago Pinto (general manager della Roma) e Giampiero Pocetta (l'agente di Pellegrini) si vedranno al termine di questa stagione. Ci sono già stati due incontri fra le parti e sono serviti per confermare la volontà comune di andare avanti. Pinto in passato ha speso parole importanti per il giocatore che "incarna il progetto Roma, un giovane, di talento e profondamente legato alla Roma. Faremo tutto il possibile per concretizzare il rinnovo". A fine stagione la trattativa entrerà nel vivo.

I numeri di Pellegrini

Il capitano della Roma è un elemento centrale per Paulo Fonseca, impiegato in 25 delle 26 partite giocate in campionato dalla Roma. L'unica assenza contro la Juventus, per squalifica, alla 21^ giornata. Sono 32 le presenze stagionali di Pellegrini, aggiungendo anche le 6 in Europa League e quella in Coppa Italia. In totale sono 5 i gol segnati: 4 in campionato e uno in Coppa Italia.