L'attaccante classe 1991, in gol contro il Cagliari dopo il ritorno in campo post infortunio, ha rinnovato il proprio legame con la società blucerchiata fino al 30 giugno 2026

Continua l’operazione rinnovi in casa Sampdoria. Dopo Verre, il portiere Audero e Ferrari questa volta è Manolo Gabbiadini a prolungare il proprio legame con il club blucerchiato. A comunicarlo è la stessa società ligure con un con comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manolo Gabbiadini. Per la soddisfazione di tutti l’attaccante – 111 presenze e 36 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026", si legge nella nota. Tra la Samp e Gabbiadini l’accordo per il rinnovo era stato trovato nei giorni scorsi, adesso però l’intesa è stata formalizzata e ufficializzata.