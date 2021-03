In mattina a Trigoria c’è stata la visita di Giuseppe Riso, agente dei due calciatori giallorossi: l’occasione per parlare con Cristante e sincerarsi delle sue condizioni fisiche dopo il risentimento all’adduttore che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale azzurra, ma anche per avere un confronto con il general manager giallorosso Tiago Pinto . Un colloquio nel quale è stata ribadita l’importanza e la centralità di Mancini e Cristante nel progetto Roma, che potrebbe portare a un adeguamento contrattuale . Inoltre, le parti hanno iniziato a parlare anche della possibilità di rinnovare i contratti oltre il 2024, attuale data di scadenza: un discorso accennato per la prima volta e che verrà approfondito successivamente.

I numeri di Mancini e Cristante in stagione

25 presenze, arricchite da 4 gol e 2 assist in Serie A, 4 presenze e un gol in Europa League e una presenza in Coppa Italia: sono questi i numeri di Gianluca Mancini, difensore classe 1996, fino a questo momento della stagione. Protagonista in giallorosso anche Cristante (classe1995), apprezzatissimo da Fonseca e da tutto l’ambiente per la sua duttilità – ormai schierato stabilmente in difesa – e per le sue qualità di leadership nel gruppo: per lui al momento 25 presenze in campionato, 9 in Europa League a 1 in Coppa Italia.