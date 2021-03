Nuova avventura per l'esterno classe 1987, che in Italia ha giocato con Fiorentina, Verona, Juventus, Genoa, Lazio e Brescia. Firma un contratto triennale con il Cruzeiro, club tra i più titolati del Brasile che programma il ritorno nel massimo campionato nazionale dopo la retrocessione del 2019

Riparte dal Brasile il percorso nel calcio di Romulo . L'esterno 33enne, 10 anni in Italia con le maglie di Fiorentina, Verona, Juventus, Genoa, Lazio e Brescia (162 presenze e 13 reti) ha infatti firmato per il Cruzeiro , una delle squadra più blasonate del Brasile che punta al ritorno nella massima serie dopo la retrocessione del 2019, la prima della sua antica e titolata storia.

Contratto triennale, era senza squadra da luglio 2020

approfondimento

I migliori svincolati: c'è tempo fino al 31 marzo

Il brasiliano con passaporto italiano (nel 2014 aveva rinunciato alla convocazione in azzurro di Cesare Prandelli per i Mondiali per un'infiammazione agli adduttori) classe 1987, laterale destro utilizzabile anche da centrocampista, era svincolato dallo scorso luglio, quando ha concluso la sua esperienza con il Brescia dopo non aver trovato l’accordo col club lombardo per prolungare il contratto fino al 31 agosto. A confermare il suo arrivo è stato lo stesso club di Belo Horizonte con un comunicato ufficiale. "Per rendere la nostra squadra ancora più forte, il consiglio di amministrazione del Cruzeiro ha deciso di ingaggiare il centrocampista Romulo. Il giocatore firma un contratto triennale con il miglior club brasiliano del ventesimo secolo".