Nagelsmann ha chiesto formalmente al Lipsia di poter andare al Bayern e ha trovato accordo coi bavaresi: ora i club stanno trattando e il Lipsia chiede 25 milioni per liberarlo. Sarebbe l'indennizzo più alto di sempre, non solo in Bundes, per un allenatore: al momento il record è di 15 milioni pagati dal Chelsea al Porto per Villas-Boas nel 2011

Julian Nagelsmann, 34 anni a luglio e tecnico del Lipsia, ha fatto sapere che lascerà il club a fine stagione e il suo intento è chiaro: vuole andare al Bayern Monaco, squadra di cui è tifoso fin da bambino e che cerca un allenatore dopo l'addio annunciato, anche questo a fine campionato, di Hansi Flick. Ma, come riferisce oggi la Bild nelle sue pagine sportive, c'è un problema non da poco: Nagelsmann ha un contratto con il Lipsia che non scade il 30 giugno, quindi per liberarlo bisogna pagare una clausola che, sempre secondo la stessa fonte, sarebbe di 25 milioni. Se il Bayern accetterà di farlo (ma sembra difficile) stabilirebbe un record, quella della cifra più alta mai pagata per un allenatore, ovvero i 15 milioni versati dal Chelsea al Porto per Villas-Boas. Va anche ricordato che, due anni fa, il Lipsia a sua volta pagò, nello specifico 5 milioni di euro, per strappare Nagelsmann all'Hoffenheim.