Il Lipsia e la clausola record

Confermata anche la cifra record di 25 milioni, bonus compresi, richiesta dal Lipsia per liberare il suo allenatore, il cui contratto non sarebbe scaduto il 30 giugno. Questa clausola diventa la più alta mai pagata per un allenatore, superando di gran lunga i 15 milioni di euro versati dal Chelsea al Porto per Villas-Boas. Curioso che due anni fa lo stesso Lipsia, a sua volta, pagò 5 milioni di euro per strappare Nagelsmann all'Hoffenheim.