L'agente della stella della Juventus fa chiarezza in un'intervista rilasciata a Record: "Cristiano è orgoglioso del titolo conquistato dallo Sporting ma al momento il Portogallo non è nei suoi piani per il futuro". Dichiarazioni che arrivano a poco più di un giorno di distanza dalle parole di mamma Dolores, che aveva spiegato ai tifosi dello Sporting che avrebbe provato a convincere CR7 a tornare a Lisbona

"Al momento i piani per il futuro di Cristiano Ronaldo non passano dal Portogallo". Jorge Mendes, agente dell'attaccante della Juventus, fa chiarezza in un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo portoghese Record sul futuro del suo assistito. "Cristiano è orgoglioso del titolo conquistato dallo Sporting, come ha pubblicamente dimostrato - sottolinea Mendes - ma al momento il Portogallo non è nei suoi piani". Dichiarazione che non nasconde l'affetto che CR7 ha per il club che l'ha lanciato nel calcio che conta, permettendogli di esordire in prima squadra nel 2002 e mettersi in luce fino al passaggio al Manchester United, ma al tempo stesso allontana la possibilità che Ronaldo torni a Lisbona già nella prossima stagione.