Finiti i festeggiamenti per lo scudetto conquistato dall'Inter, Gabriele Oriali si è immediatamente rituffato negli impegni con la Nazionale italiana. Presente al raduno dell'Italia di Mancini che si è ritrovata in Sardegna, al Forte Village Resort di Santa Margerita di Pula, in vista della gara amichevole in programma a Cagliari il prossimo 28 maggio contro San Marino, il team manager degli azzurri ha parlato anche di Gigio Donnarumma , in scadenza di contratto con il Milan e sempre più al centro delle voci di mercato dopo che la società rossonera ha chiuso per Mike Maignan del Lille ( chi è il prossimo portiere rossonero ). " Donnarumma? Ci siamo salutati - le parole di Oriali riportate dall'Ansa -, mi sembra tranquillo e sereno . Certo, sarebbe bello che tutte le situazioni di mercato si risolvessero prima dell'inizio degli Europei ".

Donnarumma-Milan, fine di un'era?

CALCIOMERCATO

Il Milan non aspetta Gigio: accordo per Maignan

L'accelerata per Maignan, di fatto, potrebbe sancire la fine dell'avventura di Donnarumma al Milan dopo che il club non è riuscito a raggiungere con l'entourage del portiere un accordo per il rinnovo del contratto. Gigio era arrivato in rossonero nel 2013 e due anni più tardi, a soli 16 anni e 8 mesi, aveva esordito in prima squadra lanciato da Sinisa Mihajlovic. Nella sua esperienza al Milan, il classe '99 ha collezionato 251 presenze in tutte le competizioni, diventando il più giovane ad aver tagliato il traguardo delle 100 e delle 200 presenze in Serie A nell'era dei tre punti. Più volte capitano, adesso la sua storia con il Milan potrebbe essere giunta davvero al capolinea.