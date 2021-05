L'allenatore ha chiesto ad Agnelli che il contratto del difensore, in scadenza il 30 giugno, venga rinnovato per un altro anno. Possibile rinnovo anche per Dybala, è ipotizzabile invece un addio di Cristiano Ronaldo: la situazione

In attesa che Massimiliano Allegri diventi ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, i bianconeri sono già a lavoro per allestire la rosa che sarà ai nastri di partenza della prossima stagione. Una squadra nella quale dovrebbe esserci ancora Giorgio Chiellini. Allegri vuole il difensore con sé, uomo fondamentale sia in campo che all'interno dello spogliatoio. L'allenatore ha chiesto ad Agnelli che il contratto di Chiellini, in scadenza il prossimo 30 giugno, venga rinnovato per un altro anno.