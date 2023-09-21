È ufficiale l'arrivo al Manchester City di Bouaddi, che diventa la cessione più onerosa della storia del Lille. Superati i trasferimenti di Pepe all'Arsenal e di Osimhen al Napoli. Uno dei trasferimenti record del club, società che ha monetizzato eccome i propri gioielli: ne fanno parte altri "italiani" e vecchie conoscenze della Serie A. Ecco i 20 affari più cari stilati da Transfermarkt

LE SQUADRE CHE HANNO INCASSATO DI PIU' (FINORA)