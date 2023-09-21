Calciomercato Lille, le cessioni più costose di sempre: Bouaddi al 1° posto. CLASSIFICA
È ufficiale l'arrivo al Manchester City di Bouaddi, che diventa la cessione più onerosa della storia del Lille. Superati i trasferimenti di Pepe all'Arsenal e di Osimhen al Napoli. Uno dei trasferimenti record del club, società che ha monetizzato eccome i propri gioielli: ne fanno parte altri "italiani" e vecchie conoscenze della Serie A. Ecco i 20 affari più cari stilati da Transfermarkt
- Ceduto alla Juventus per 15,5 milioni di euro nell'estate del 2025
- Ceduto al Milan per 16,4 milioni di euro nell'estate del 2021
- Ceduto al Lione per 16,8 milioni di euro nell'estate del 2007
- Ceduto al Brighton per 16,9 milioni di euro nell'estate del 2018
- Ceduto al Lione per 18 milioni di euro nell'estate del 2009
- Ceduto al Southampton per 18,7 milioni di euro nell'estate del 2016
- Ceduto al Leicester per 20 milioni di euro nell'estate del 2021
- Ceduto al Lione per 22 milioni di euro nell'estate del 2019
- Ceduto all'Arsenal per 26 milioni di euro nell'estate del 2020
- Ceduto al Brighton per 27 milioni di euro nell'estate del 2023
- Ceduto al Bournemouth per 35 milioni di euro nell'estate del 2025
- Ceduto al Chelsea per 35 milioni di euro nell'estate del 2012
- Ceduto al Newcastle per 37 milioni di euro nell'estate del 2022
- Ceduto all'Everton per 39,87 milioni di euro nell'estate del 2022
- Ceduto al Psg per 40 milioni di euro nell'estate 2025
- Ceduto al Milan per 49,5 milioni di euro nell'estate del 2019
- Ceduto al Manchester United per 62 milioni di euro nell'estate del 2024
- Ceduto al Napoli per 70 milioni di euro nell'estate 2020
- Ceduto all'Arsenal per 80 milioni di euro nell'estate 2019
- Ceduto al Manchester City per 95 milioni di euro nell'estate del 2026