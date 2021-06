Antonio Conte in panchina e Fabio Paratici alla guida dell'area sportiva: il duo, già vincente ai tempi della Juve, potrebbe ricomporsi in Inghilterra. L'ex allenatore dell'Inter è in cerca di un progetto ambizioso ed è uno dei candidati per la panchina del Tottenham. Le parti sono già entrate in contatto e sono iniziate le trattative, anche se contemporaneamente il club inglese sta sondando anche altri nomi. Conte è l'unico italiano nella lista dei 4/5 possibili nuovi allenatori degli Spurs, ma è anche quello che ha avanzato la richiesta economica più elevata.