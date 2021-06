L'allenatore ha deciso di rimanere in Liguria: rinnovo contrattuale fino al 2023 con opzione per il 2024. Italiano era stato sondato anche da Lazio, Sassuolo, Sampdoria e Verona

Vincenzo Italiano e lo Spezia, la storia continua. Dopo l'incontro avvenuto nella giornata di mercoledì 2 giugno, il secondo nelle ultime ore, l'allenatore ha preso la decisione di rimanere sulla panchina del club ligure. Chiariti i programmi per la prossima stagione, l'allenatore - grande protagonista della salvezza dello Spezia alla prima storica stagione in Serie A - ha ricevuto ulteriori segnali positivi dalla società e ha così scelto di continuare la sua avventura in Liguria.