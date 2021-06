Morata: "Non so dove giocherò"

L'attaccante spagnolo ha parlato del suo futuro: "Non so dove giocherò, è il mio agente che si occupa di tutto. Ma negli ultimi 6 o 7 anni è l'estate in cui sono più sereno". E poi svela alcuni curiosi aneddoti su Cristiano Ronaldo

Nel futuro prossimo ci sono gli Europei da giocare da protagonista con la maglia della Spagna, ma per Alvaro Morata è anche tempo di pensare alla prossima stagione. Nulla ancora di definito per l'attaccante della Juventus, in prestito al club bianconero dall'Atletico Madrid. Intervenuto a Radio Marca dal ritiro della Nazionale spagnola, Morata ha fatto il punto della situazione: "Non so quale sarà il mio futuro - ha detto l'attaccante -, è il mio agente che si occupa di tutto. Non ho nessuna notizia, un giorno mi chiamerà lui e mi dirà "devi giocare qui". Comunque abbiamo una casa a Madrid e lì stiamo molto bene. In ogni caso posso dire che, negli ultimi 6 o 7 anni, questa è l'estate in cui sono più tranquillo".