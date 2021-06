Nuova avventura in vista per l'ex capitano del Napoli: è pronto a lasciare la Svezia, dove era arrivato quattro mesi fa, per vivere una nuova avventura in Turchia. Al Trabzonspor lo attende un accordo biennale con un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione

Dalla Svezia alla Turchia. Nuova esperienza in vista per Marek Hamsik . L'ex centrocampista e capitano del Napoli è infatti pronto per vestire la maglia del Trabzonspor . Lascerà il Goteborg , dove è arrivato nello scorso gennaio, per firmare il suo nuovo contratto con il club turco. Al Trabzonspor Hamsik firmerà un accordo biennale , con un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione .

I numeri di Hamsik dopo l'addio al Napoli

Quella in Turchia sarà la terza tappa nella carriera di Hamsik dopo l'addio di febbraio 2019 al Napoli, club in cui ha giocato per 12 anni diventando il primatista di presenze con 520 partite giocate (123 gol e tre trofei vinti). Il centrocampista classe 1987 aveva firmato a marzio con il Goteborg un contratto fino al 31 agosto 2021 dopo essere stato vicino al ritorno allo Slovan Bratislava, società che lo aveva lanciato nel calcio professionistico 17 anni fa. Il 33enne slovacco aveva fatto così ritorno in Europa dopo due anni in Cina, al Dalian Pro, dove aveva collezionato 45 presenze, con 5 gol e 4 assist. Con il club svedese ha giocato 6 partite, realizzando un gol. Ora è pronto per una nuova avventura in Turchia.