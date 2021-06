Continua la corsa all'esterno marocchino tra Chelsea e PSG, al momento entrambe ferme a un'offerta da 60 milioni di euro (non sufficiente per strapparlo all'Inter). Il club inglese potrebbe però inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche interessanti per i nerazzurri: l'ultimo nome è il difensore centrale Christensen, oltre a quello di Emerson Palmieri

Il nome che tiene banco in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato è quello di Achraf Hakimi: sull'esterno marocchino è fortissimo l'interessamento da parte di Chelsea e Paris Saint-Germain, entrambe ferme al momento a un'offerta da 60 milioni di euro (non sufficiente per strappare il calciatore ai nerazzurri). Con il club inglese, però, il dialogo potrebbe essere più proficuo nei prossimi giorni visto che nella trattativa potrebbero essere inserite una o più contropartite tecniche ritenute interessanti dall'Inter. Una è Emerson Palmieri, sul quale però il Chelsea ha un'opzione per prolungare unilateralmente di un'altra stagione il contratto che attualmente scade nel 2022 e per questo motivo richiede una cifra che si aggira sui 15-20 milioni di euro (mentre l'Inter lo vorrebbe in prestito). Un altro nome del quale si è parlato in questi giorni è quello di Andreas Christensen, difensore centrale classe 1996, subentrato a Thiago Silva nel corso del primo tempo della finalissima di Champions League, vinta contro il Manchester City.