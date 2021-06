Il classe 1998 è tra i grandi obiettivi della Juventus per il centrocampo. I bianconeri stanno provando ad anticipare il rientro di Rovella dal Genoa (è in prestito fino al 2022) per poi eventualmente inserirlo nella trattativa con il Sassuolo CALCIOMERCATO, TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO REALE Condividi:

Un centrocampista di qualità e una punta, sono queste le due priorità di mercato della nuova Juve di Allegri. Che ha già fatto le proprie scelte e anche indicato il primo nome da provare a portare a Torino. Si tratta di Manuel Locatelli, esploso negli ultimi tre anni nel Sassuolo di De Zerbi e ora tra i convocati dell'Italia di Mancini per gli Europei. Giovane, classe 1998, ma tra i migliori interpreti del suo ruolo nel campionato di Serie A nelle ultime stagioni, la Juventus vuole puntare su di lui per aggiungere qualità al centrocampo e per regalarsi un grande acquisto per il presente e per il futuro in quel reparto.

La crescita di Locatelli e gli apprezzamenti dall'estero approfondimento Szczesny: "Futuro? Nessun contatto con altri club" Quando nel 2016, a soli 18 anni, si presentava al campionato di Serie A, Manuel Locatelli ha immediatamente messo in mostra qualità, talento e personalità. Il primo gol contro il Sassuolo, squadra che poi ha investito su di lui circa 12 milioni per prenderlo dal Milan a titolo definitivo. Quello più importante, invece, contro la Juventus, società che ora vorrebbe regalarlo ad Allegri per rinforzare il centrocampo. Sarebbe l'ennesima chiusura di un cerchio, per un ragazzo che in pochi anni ha conquistato tanto. "Mentalmente è fortissimo", disse di lui Roberto De Zerbi. Suo maestro calcistico che, per riaverlo allo Shakhtar Donetsk, farebbe follie. "Lo scorso anno la Juventus si è mossa per lui, ma di recente le uniche dimostrazioni di interesse sono arrivare dall'estero. Siamo soltanto all'inizio, ma sembra che all'estero facciano sul serio", ha dichiarato Giovanni Carnevali sul futuro del centrocampista. I bianconeri sono avvisati, ma il dirigente neroverde rinvia ogni decisione: "Vorremmo rimandare ogni trattativa a dopo gli Europei". Perché Locatelli sarà protagonista con la Nazionale, in cui si è ritagliato un ruolo importante grazie all'ultima, esaltante stagione. Sono state 34 le presenze collezionate in Serie A, con 4 reti e 3 assist. Miglior rendimento di sempre dal punto di vista realizzativo, salto di qualità sotto ogni aspetto. Anche tattico, considerata l'abilità a giocare, con ottimi risultati, sia davanti alla difesa nel 4-2-3-1 del Sassuolo che da mezzala nel 4-3-3 dell'Italia. E ora tanti potenziali scenari di mercato, con la Juventus che ha inserito il suo nome nella lista degli obiettivi per il centrocampo.