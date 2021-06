"Barça piacerebbe a tutti, ma non ci sono trattative"

leggi anche

Lautaro a Sky: "Futuro? Mi vedo solo all'Inter"

Arrivato in Italia nel 2018 dal Racing Avellaneda, all'Inter Lautaro ha totalizzato 192 presenze e 76 reti. Nell'estate 2020 era stato vicino al Barcellona, come raccontato dallo stesso argentino a Sky Sport, per poi rimanere in nerazzurro e conquistare lo scudetto. "Non so cosa sia successo l'anno scorso con Lautaro, mi ha detto che il suo ex agente gli aveva parlato del Barça, ma era tutto confuso - spiega Camano - il nostro compito ora è capire al meglio il progetto Inter e ascoltare eventuali offerte. Chi non vorrebbe giocare nel Barcellona? Si tratta di uno dei più grandi club del mondo - spiega Camano - con i blaugrana ora non c'è niente, quindi non ci pensiamo". L'agente di Lautaro si sofferma anche sulla quotazione del cartellino del suo assistito: "Novanta milioni mi sembra una cifra esagerata. Tutti hanno un prezzo, anche se mi sembra che l'Inter non parli di cessione". Di certo c'è che l'attaccante "è pronto a qualsiasi sfida. Lautaro è un giocatore che non passa inosservato e può sopportare ogni tipo di responsabilità".