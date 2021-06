Il trequartista del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Turchia: "Ho sentito Maldini tre giorni fa, gli ho detto che voglio concentrarmi sugli Europei. Gli Azzurri sono molto forti, sarebbe bello sfidarci di nuovo in finale"

Il futuro più vicino vede Hakan Calhanoglu impegnato con la Turchia agli Europei , pronto a sfidare l' Italia . Guardando un po' più avanti, invece, resta da capire se troverà un accordo col Milan per rinnovare il contratto in scadenza. "Ho sentito tre giorni fa con Maldini che mi ha chiamato, abbiamo parlato della squadra e gli ho detto che volevo concentrarmi sugli Europei. La prima responsabilità ce l'hanno loro, ma parlerò sempre con grande rispetto sia con lui che con Massara " ha detto il giocatore nella conferenza stampa di presentazione alla sfida di venerdì sera. Calhanoglu ha ammesso che per lui la partita avrà "un significato speciale. Sono contento di poter giocare contro alcuni compagni di club. La Turchia ha atteso a lungo questo momento, lavorando duramente, e speriamo di poter rappresentare al meglio la nostra nazione".

"Non sveleremo i nostri segreti e non lo faranno nemmeno loro. Abbiamo analizzato i punti di forza e le debolezze dell'Italia, hanno grandi giocatori e un allenatore preparato. C'è Insigne ma anche ottimi difensori. Tutti sanno quanto sia forte, non c'è bisogno di presentazioni" ha proseguito il trequartista del Milan. Che si augura che il cammino di entrambe le nazionali possa proseguire fino al termine della manifestazione: "Sarebbe bello sfidarci di nuovo in finale. Entrambe le squadre hanno qualità, dobbiamo giocare senza paura per togliersi qualche soddisfazione. Rispetto gli Azzurri, ma anche noi siamo una formazione giovane e forte. Sarà speciale e vogliamo vincere".