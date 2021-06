Nuovi contatti positivi con l’entourage dell’attaccante francese, che il Milan vorrebbe portare in Italia a parametro zero. Il Chelsea ha esercitato l'opzione per il prolungamento contrattuale di un anno ma Giroud ha un patto con il club per liberarsi. Rossoneri pronti a offrirgli un contratto biennale

Nuovi contatti tra il Milan e l'entourage di Olivier Giroud, obiettivo per l’attacco rossonero della prossima stagione. Le parti sono al lavoro per portare il centravanti in Italia ma alle condizioni del Milan. Una strategia ancora valida nonostante il recente rinnovo del contratto che lega l'attaccante e il Chelsea, che ha esercitato negli scorsi giorni l'opzione di prolungamento per un altro anno. Giroud, pronto a giocare gli Europei con la sua nazionale, ha però un patto con i Blues per potersi liberare e su questo fanno leva gli agenti dell'attaccante. Dall'entourage del giocatore flitra ottimismo per riuscire a condurre in porto l'operazione senza nessun esborso per il cartellino da parte del Milan. Per Giroud in rossonero è pronto un contratto biennale.