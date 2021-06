Tottenham, ufficiale l'arrivo di Fabio Paratici

Dopo 11 anni alla Juventus, comincia ufficialmente la nuova avventura di Fabio Paratici al Tottenham: ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese, con un comunicato ufficiale nel quale viene specificato come il dirigente italiano diventi il nuovo "Managing Director Football" del Tottenham. Paratici ricoprirà questo ruolo ufficialmente a partire dal prossimo 1 luglio, ma già da qualche settimana sta lavorando informalmente per il club, innanzitutto sulla scelta dell'allenatore che con tutta probabilità sarà Paulo Fonseca. Per Paratici è stato firmato nella giornata di sabato un contratto triennale con il Tottenham.

"Spero di scrivere un nuovo capitolo di successo"

Paratici ricoprirà il ruolo di responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del club e delle infrastrutture calcistiche. L'ormai ex dirigente della Juventus ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale del Tottenham: "Sono entusiasta di questa fantastica opportunità e ringrazio la società e il presidente per la fiducia accordatami. Il Tottenham è uno dei migliori club nel Regno Unito e in Europa, con un ambizioso piano a lungo termine. Dedicherò tutto me stesso a questa nuova impresa e non vedo l'ora di lavorare con il team di gestione per scrivere un nuovo capitolo, si spera di successo, nella storia del club".